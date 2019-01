Vida Urbana Moradores reclamam de demora para reparos em bairros atingidos por quedas de energia Depois da chuva de ontem (12), alguns pontos da cidade ficaram sem energia. Usuários reclamam que, até a tarde desde domingo (13), a Enel não havia feito o reparo das redes danificadas

Moradores de bairros espalhados por Goiânia reclamam da falta de atendimento por parte da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia no Estado de Goiás. Com a forte chuva registrada em alguns pontos da capital no fim da tarde de ontem (12), algumas regiões passaram a noite sem energia elétrica. A queixa dos moradores é que, mesmo com os insistentes contatos c...