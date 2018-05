Cidades Moradores do Setor Bueno reclamam de água de esgoto escorrendo em ruas do bairro Saneago explicou que o problema pode ter sido causado por resíduos jogados em pias, ralos ou vasos sanitários

Moradores e frequentadores do Setor Bueno estão incomodados com o esgoto saindo dos bueiros e meio-fios de algumas vias do bairro. A água suja e mal cheirosa escorre pelas canaletas, causando mal-estar à população. Procurada pela reportagem, a Saneago explicou que o problema pode ter sido causado por resíduos jogados em pias, ralos ou vasos sanitários, que podem ...