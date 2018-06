Cidades Moradores de rua voltam a ocupar a Marginal Botafogo, em Goiânia Entre as idas e vindas da pista de alta velocidade, pessoas escolhem alguns pontos para fazer dali seu refúgio

Abaixo da Rua 243, no Setor Leste Universitário, quase no acostamento da Marginal Botafogo, algumas pessoas se aglomeram. No local há uma cama de casal, roupas, um guarda-roupa improvisado e até mesmo uma bicicleta. Mas, quando a reportagem se aproxima, o ponto se esvazia. Os moradores seguem para o Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal) do Setor Sul, mas basta ...