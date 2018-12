Vida Urbana Moradores de Morrinhos se assustam com fumaça em agência bancária Inicialmente, a informação era de um possível incêndio na agência

Os moradores de Morrinhos ficaram assustados na manhã desta sexta-feira (28), com uma grande quantidade de fumaça que saia de uma agência bancária na Avenida Couto Magalhães, no Centro da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para ir ao local, inicialmente pensaram que seria um incêndio, mas quando a corporação chegou percebeu que o ...