Vida Urbana Moradores de duas cidades mineiras são retirados de casa após sirene tocar Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 2h por medida de precaução

Cerca de 50 famílias do bairro de Pinheiros, em Itatiaiuçu, a 80 quilômetros de Belo Horizonte (MG), foram retiradas de suas casas por volta das 4h desta sexta-feira, 8, e levadas para um hotel, após soar a sirene que monitora a barragem da empresa ArcelorMittal no município. Segundo o sargento Leandro Faria, do 2º Pelotão de Bombeiros de Itaúna, que fica a 32 q...