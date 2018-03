Moradores de Caldas Novas estão há três dias sem água

Caldas Novas, conhecida pelas águas quentes, está sofrendo há três dias justamente pela falta de água. A auxiliar de escritório de um supermercado no Setor Estância Itaici, Rose Marcolino, reclamou do descaso da prefeitura com os moradores. Segundo ela, para manter limpo o estabelecimento eles estão tendo que pegar água de um vizinho que tem poço artesiano. Já na casa dela, as louças sujas estão acumuladas e a família divide a pouca água que restou para beber com os três cachorros da residência.

Em outro ponto da cidade, no Setor Jardim dos Turistas, o Thales Oliveira, que trabalha em uma drogaria, disse que está muito difícil ficar sem água e tem que comprar galão de água para beber.

Em um hotel no mesmo bairro, o trabalhador Igor Silva nos informou que mesmo tendo caixa d'água para atender os hóspedes, a empresa está economizando, pois não sabem quando será normalizado o fornecimento. A água da piscina do hotel está sendo tratada apenas com produtos químicos para não haver desperdício. Já no Centro da cidade, o fornecimento está normal.

A reportagem entrou em contato com o Departamento de Água e Esgoto de Caldas Novas (Demae) para saber o motivo da falta de água, mas ninguém atendeu as ligações.