Vida Urbana Moradores de Córrego do Feijão enterram vítimas e buscam por parentes Cemitério está sendo ampliado para receber sepultamentos

Desde 2015, os 400 moradores do Córrego do Feijão, que fica perto de Brumadinho, não viam um enterro de alguém que vivia na pequena comunidade rural. Com o rompimento da barragem da mineradora Vale, são vários todos os dias. A abertura de mais covas é feita às pressas para realização dos sepultamentos no vilarejo, um dos mais atingidos pela tragédia. Um dos enterr...