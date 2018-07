Cidades Morador do Bueno, ladrão não desperta suspeitas por causa da beleza física Oito pessoas afirmam que tiveram os celulares furtados pelo homem

Oito pessoas, entre pacientes e funcionários, alegam que foram vítimas de um golpe e tiveram os celulares furtados dentro do Hospital das Clínicas, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo o delegado Washington da Conceição, a beleza física do suspeito e as roupas que ele usa não levantam suspeitas, facilitando a prática. O investigador explicou ainda que o ...