Um morador de rua foi morto a facadas, no início da madrugada desta segunda-feira (28), em frente a uma loja de eletrônicos na Avenida Independência com a Rua 68, no Centro da Capital. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima foi atingida com diversos golpes de faca e morreu na hora. O suspeito foi localizado e preso. Ele foi levado à Central de Flagrantes.

O caso será apurado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) para saber a motivação desse crime.