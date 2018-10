Cidades Morador de rua é espancado a pauladas por dois homens em uma moto no Centro de Goiânia Homem ficou bastante machucado e foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia

Um morador de rua foi agredido a pauladas na tarde desta quarta-feira (24) na região do Centro, em Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois homens chegaram ao local em uma moto, com um pedaço de madeira, e bateram diversas vezes na vítima. O homem ficou bastante ferido e foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia ...