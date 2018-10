Cidades Morador de Caçu é reconhecido o Down mais velho do País Idoso tem 70 anos e reside com irmã. João Batista de Rezende estudou durante anos na Apae, mas resolveu deixar a sala de aula

Foi com um sorriso aberto que João Batista de Rezende recebeu esta semana em Caçu, no Sudoeste goiano, o certificado e o troféu da empresa Rank Brasil que conferem a ele o título de recordista como o mais velho portador de Síndrome de Down do País. O idoso, com mais de 70 anos, foi inscrito na empresa de recordes independente, há 18 anos atuando no Brasil, pelo sobrinho-n...