Monitoramento em 362 faixas

A partir desta quinta (30) Goiânia passa a ter 362 faixas monitoradas por fotossensores e câmeras. Com isso, a Capital passa a ter um pouco mais da metade do que foi prometido na última licitação, que prevê total de 643 faixas vigiadas pelos equipamentos. As vias que estão recebendo o acompanhamento agora estão espalhadas por várias regiões (veja quadro) e o titular da ...