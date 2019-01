Vida Urbana Modelo é agredida na saída da boate no DF e pede ajuda para identificar agressores nas redes sociais "Me ajude a saber quem foi o tal homem", disse a mulher agredida

Uma mulher, de 22 anos, foi levada ao hospital na madrugada do último domingo (27) após ser agredida ao sair de uma boate no Setor de Clubes Sul, em Brasília. Segundo a Polícia Civil, Mariana Amaral Zaranza contou que ao sair do local, por volta das 5h, começou a discutir com outras pessoas. Os seguranças do evento a jogaram em uma fonte na frente da casa de sho...