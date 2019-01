Vida Urbana "Mocó" causa insegurança no Bosque dos Buritis, em Goiânia Moradora de rua foi morta em casa abandonada em frente ao parque. Local serve como abrigo para usuários de drogas e é alvo de reclamações aos frequentadores do local por conta de furtos, diz Guarda Municipal

A situação no entorno do Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, preocupa a polícia e os frequentadores do local. A aglomeração de usuários de drogas que o utilizam como ponto de venda e até como morada tem refletido na quantidade de crimes como furtos e roubos na área. Ontem (1º), uma mulher foi morta a facadas em uma casa abandonada em frente ao bosque, ocupada por dep...