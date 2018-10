Cidades Missa e culto ecumênico lembram um ano da tragédia no Colégio Goyases, em Goiânia O primeiro é organizado pela direção da escola e o segundo pela família de Isadora de Morais, uma das sobreviventes

A tragédia no Colégio Goyases, em Goiânia, completa um ano neste sábado (20). A data será lembrada em duas ações distintas. A primeira será uma missa organizada pela direção da escola às 8h30 na Paróquia Santo Inácio de Loyola, situada à Rua 14-A, no Conjunto Riviera, na capital. A família de Isadora de Morais de 15 anos e uma das vítimas sobreviventes do ataque também i...