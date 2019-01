Vida Urbana Missa de 7ª dia da motorista Vanusa da Cunha será realizada nesta sexta, em Goiânia Celebração será na Matriz de Campinas às 19 horas

Familiares e amigos da enfermeira e motorista de aplicativo Vanusa da Cunha Ferreira, de 36 anos, se reúnem nesta sexta-feira (25) para missa de 7º dia. A celebração está marcada para às 19 horas e será realizada no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida como Matriz de Campinas, em Goiânia. Vanusa foi assassinada no último sábado (19) após realizar uma corrida particular e o suspeito foi preso na segunda-feira (21). Vanusa trabalhava no Hospital de U...