Cidades Missa da Romaria Franciscana lota Santuário da Basílica, em Trindade Este é o primeiro domingo da festa que atrai romeiros de todo o Brasil

Milhares de pessoas lotam desde às 10 horas deste domingo (24) o Santuário Basílica em Trindade para a missa especial da 12ª Romaria Franciscana. Devotos de São Francisco de diversas paróquias saíram às 5 horas do trevo de Goiânia e caminharam os 18 quilômetros até Trindade. A celebração religiosa conta com a presença de religiosos do Paraná e Minas Gerais. Este é...