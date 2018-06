Cidades Ministro Jungmann aponta dificuldades para conclusão de caso Marielle Segundo o ministro, as equipes que atuam na investigação sabem quem são os envolvidos, mas trabalham no levantamento de provas para poder apresentar as denúncias

O ministro extraordinário da Segurança Pública Raul Jungmann disse em entrevista na Rádio Eldorado nesta terça-feira (19) que as investigações sobre da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros no dia 14 de março na região central do Rio, ainda não foram concluídas por causa da complexidade do caso. Segundo o ministro, as equipes que atuam na investigação sabem quem ...