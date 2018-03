Ministérios das Cidades e da Integração Social devem auxiliar Ceres e Rialma

Os ministérios das Cidades e da Integração Nacional devem auxiliar na recuperação e restauração dos pontos atingidos pela chuva em Ceres e Rialma, na região Norte de Goiás. Ministros das respectivas pastas, Alexandre Baldy e Helder Barbalho visitaram neste domingo (11) os pontos mais afetados em Ceres, juntamente com o prefeito da cidade e representantes da Defesa Civil

Após esta visita, a Defesa Civil irá produzir um relatório e será definido o valor que cada pasta enviará para os municípios. Em Ceres, as cabeceiras de duas pontes desmoronaram e várias casas foram atingidas. O Ministério das Cidades informou, por meio da assessoria de imprensa, que deve enviar recursos para a recuperação das estruturas e de algumas casas. Sem divulgar valores, informou que o recurso também deverá usado para a restauração de uma terceira ponte e a remoção de algumas famílias.

Desde a chuva da última quinta-feira, uma assistente social e um diretor da área social do governo de Goiás estão em Ceres e trabalham em parceria com os bombeiros, a Polícia Militar e funcionários da prefeitura. “Conseguiram limpar a cidade, que está mais ou menos na normalidade. Quem chega só consegue visualizar os estragos quando vai para os bairros mais atingidos”, pontou a senadora Lúcia Vânia, que também integrou a comitiva que visitou a cidade.

As famílias atingidas estão sendo acompanhadas pela prefeitura, que conseguiu arrecadar donativos. Os estragos mais expressivos foram identificados no Córrego Água Limpa, que corta a cidade. “Além das ações emergenciais, serão necessárias medidas para médio e longo prazo”, relatou a senadora.

Depois de Ceres, os ministros foram embora e a senadora seguiu para Rialma, também prejudicada pela chuva. No local, se encontrou com o prefeito Fred Vidigal e junto com a Defesa Civil visitaram os pontos afetados. "A expectativa é de que seja decretado estado de emergência na região", finalizou a parlamentar.