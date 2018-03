Ministério Público pede afastamento da secretária de Saúde de Goiânia

O Ministério Público do Estado de Goiás, por meio da promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça da capital, propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de tutela provisória de urgência, contra a secretária municipal de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, em razão da autorização, por ato administrativo, do pagamento de curso de mestrado em Direito da Saúde a duas servidoras com verbas do Fundo Municipal de Saúde (FMS). A ação foi proposta nessa quinta-feira (1º).

A promotora argumenta que a atuação da secretária à frente da pasta tem causado prejuízo aos cofres públicos, aos princípios administrativos e à coletividade. “O afastamento de Fátima Mrué é urgente e indispensável a bem do interesse público, eis que, uma vez tendo a requerida praticado atos graves e lesivos ao patrimônio público, aos princípios administrativos e ao interesse social, é inadmissível que continue a ocupar o cargo de secretária municipal de Saúde, sob risco de macular ainda mais a probidade administrativa, os cofres públicos e a confiança da sociedade na administração pública municipal”, é sustentado pela integrante do Ministério Público na ação.

Leila Maria reforça que, diante da atual situação financeira do Município de Goiânia e considerando a precariedade em que se encontra a saúde municipal, “a concessão do benefício às servidoras é, no mínimo, imoral e ilegal”, além de desvirtuar a finalidade do FMS.

Na ação, a promotora requer a condenação de Fátima Mrué nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, que inclui o ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes a remuneração percebida pelo agente e proibição de contratação com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de três anos.

A reportagem entrou em contato com a secretária Fátima Mrué, mas até a publicação não houve resposta.