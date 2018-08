Cidades Ministério Público Estadual deve recorrer de decisão que liberou cachoeira de usar tornozeleira O órgão aguarda ser notificado de decisão de juiz substituto da Vara de Execução Penal que autorizou retirada de equipamento de monitoramento e viagens

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) aguarda ser notificado da decisão sobre a retirada da tornozeleira e a autorização para viajar a trabalho dada ao contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, para recorrer da decisão. O órgão ministerial já havia se mostrado contrário ao pedido feito pela defesa do contraventor à Justiça. C...