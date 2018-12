Vida Urbana Ministério Público denuncia João de Deus por crimes sexuais contra quatro vítimas Duas teriam sido assediadas em atendimento espiritual coletivo e outras duas estupradas quando estavam sozinhas com o médium

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) protocolou uma denúncia contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 76 anos, pelos crimes de violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável no final da tarde desta sexta-feira (28) no fórum de Abadiânia, cerca de 90 km de Goiânia. Os casos aconteceram contra quatro mulheres entre os meses de abril e...