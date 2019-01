Vida Urbana Ministério Público de São Paulo investiga tráfico de crianças Órgão de São Paulo recebeu relatório de ativista que atribui a prática criminosa a organização que seria do médium. Vídeo cita pagamentos de até US$ 50 mil

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) vai investigar um relatório que envolve denúncias de tráfico de crianças atribuídas a uma organização que seria do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. As denúncias foram feitas pela ativista Sabrina de Campos Bittencourt em vídeos amplamente replicados nas redes sociais e pelo aplicativo de envio de mensag...