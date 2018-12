Vida Urbana Ministério Público de Goiás realiza força-tarefa para ouvir vítimas de João de Deus Abusos teriam começado na década de 1980

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) realiza uma força-tarefa para ouvir todas as mulheres que afirmaram ter sido abusadas sexualmente pelo médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, conhecido como João de Deus, em Abadiânia, município localizado a 90 km de Goiânia. Os abusos, que teriam começado na década de 1980, começaram a ser revelados nesta semana no programa Conversa com Bial, no Jornal O Globo e neste domingo, mais de 25 mulheres foram ouvidas pelo Fantástico....