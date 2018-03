Ministério Público apura suposto uso de verba pública no carnaval de Goianésia

Com o objetivo de apurar a legalidade da realização das festividades de carnaval deste ano em Goianésia, na região do Vale do São Patrício, e a ocorrência de possíveis condutas ilícitas na ocasião, um inquérito foi aberto pela promotora de Justiça Márcia Cristina Peres, do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

De acordo com o MP-GO, o objetivo é obter provas que possam levar à adoção de medidas judiciais e administrativas para a responsabilização dos envolvidos e o ressarcimento dos possíveis danos. O prefeito da cidade, Renato Menezes de Castro, é investigado no inquérito.

Ainda segundo a publicação, há informações de que mais de R$ 1 milhão teriam sido gastos no município com a festa, que contou com a apresentação de artistas de fama nacional e cachês que variam entre R$ 3 mil e R$ 273 mil.

Segundo a promotora, além da contratação dos shows, o evento demandaria gastos públicos com publicidade, aluguel de serviços de som, palco, tendas, banheiros, gerador, hospedagem e alimentação, dentre outros.

O POPULAR tentou contato com a Prefeitura de Goianésia, mas não obteve retorno até o momento da publicação deste texto.