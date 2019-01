Vida Urbana Ministério da Saúde retira de site cartilha feita para homens transexuais A retirada de circulação ocorreu um dia depois da posse do presidente Jair Bolsonaro e foi atribuída à necessidade se fazer correções no material

Uma cartilha dirigida a homens transexuais foi tirada do site do Ministério da Saúde na quarta-feira, 2, seis meses depois de ser lançada. Produzido pela pasta em parceria com organizações não-governamentais, o material traz dicas de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis voltadas para essa população: pessoas que, ao nascer, foram consideradas do sexo feminin...