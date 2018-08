Cidades Ministério da Saúde pretende combater fake news com serviço pelo WhatsApp O serviço com apuração de notícias sobre saúde foi anunciado nesta segunda-feira (27)e qualquer cidadão poderá fazer a confirmação

Um canal no aplicativo WhatsApp vai possibilitar que a população consulte se a notícia sobre saúde que recebeu nas redes sociais é verdadeira ou falsa. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27) pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, qualquer cidadão poderá adicionar gratuitamente o número (61) 99289-4640 nos contatos do celular. “Ele servirá exclus...