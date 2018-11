Cidades Ministério da Saúde investiga ataque em site para inscrições no Mais Médicos Página recebeu mais de um milhão de acessos, mais do que o dobre do quantitativo de médicos em atuação no País

O site do programa Mais Médicos saiu do ar três horas após o início das inscrições no novo edital de contratação de profissionais após a saída de Cuba. O Ministério da Saúde diz que o grande número de acessos simultâneos recebido no sistema é "característico de ataques cibernéticos" e está investigando o caso. A pasta afirmou ter recebido um mil...