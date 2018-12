Vida Urbana Mineiro carrega faixas em Brasília em protesto contra João de Deus Às vésperas da posse de Jair Bolsonaro na presidência da República, André Rhouglas foi visto caminhando com cartazes com uma série de questionamentos acerca do caso

Brasília se tornou palco neste sábado (29) para que um mineiro se manifestasse contra os supostos abusos sexuais cometidos pelo médium goiano João de Deus. Na capital federal, às vésperas da posse de Jair Bolsonaro na presidência da República, André Rhouglas foi visto caminhando com cartazes com uma série de questionamentos acerca do caso. “Vocês apoia o que ele fe...