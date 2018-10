Cidades Militar morre baleado por colega durante ação policial em chácara Cerca de 10 pessoas armadas atuavam na varredura quando o sargento foi atingido

Um sargento da Força Tática da Polícia Militar morreu ao ser baleado com um tiro de fuzil disparado por outro militar durante varredura em uma chácara na noite desta quinta-feira (18), em Sorocaba (SP). O sargento Luiz Antônio Faria, do 7° Batalhão da PM, foi atingido no tórax. Ele chegou a ser levado ao Hospital Regional da cidade, mas não resistiu ao ferimento. De acordo com ...