Cidades Militantes realizam manifestação contra tráfico de pessoas em Goiânia Em ato promovido simultaneamente em todo o mundo, objetivo é conscientizar pessoas sobre a prática criminosa

Representantes de Organizações Não-Governamentais (ONGs) realizam, na manhã deste sábado (20), na Avenida Goiás, no Centro, uma manifestação de conscientização contra o tráfico de pessoas. Atos semelhantes são realizados por todo o mundo na data marcada para lembrar o tema. Além de cartazes, eles também distribuem panfletos com recomendações para que as pessoas descon...