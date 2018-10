Cidades Militante do PT apanha da PM e bolsonarista é baleado em Salvador O Estado apurou com fontes do PT ligadas ao governo que os policias já foram identificados, por meio da placa da viatura usada durante o serviço. A SSP não confirma a informação

Uma militante do PT e um apoiador do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) sofreram agressões na noite deste domingo, 28, em Salvador, após a vitória do capitão reformado do Exército no segundo turno das eleições 2018. A estudante Janaína Barata, 21, ligada ao movimento suprapartidário Esquerda Unida, apanhou com cassetetes de policiais militares que trabalhavam no Rio...