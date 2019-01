Vários comércios e instituições em Goiás estão arrecadando doações para as vítimas de Brumadinho. No entanto, a Polícia Militar de Minas informou que as doações arrecadadas para os atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, instalada na cidade que fica região metropolitana de Minas Gerais, são suficientes e não é mais necessário o envio de donativos.

"O Governo de Minas através da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de Minas Gerais – Cedec/MG e o Servas (Serviço Voluntário de Assistência Social) agradece o empenho e a solidariedade do povo mineiro com os afetados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, e informa que os donativos arrecadados até o momento são suficientes, não sendo necessário o envio de mais materiais para o socorrimento humanitário", diz nota divulgada pela Defesa Civil do estado.

Se for necessário, a campanha será retomada.

Diante da suspensão da arrecadação, os Correios informaram, em nota, que "não mais receberão doações para a população daquela região". "A empresa continua em contato com os governos estadual e municipal e se mantém à disposição para prestar toda a ajuda que for necessária".