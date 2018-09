Cidades Metrobus diz que pista ruim contribui para quebra de ônibus em Goiânia Via apresenta meio fio quebrando ou ausente, ondulações, buracos, entre outras falhas que expõem veículos a condições inadequadas, segundo empresa

A Metrobus, responsável pela linha do Eixo Anhanguera informou que a boa condição da via é “imprescindível para a operação dos veículos”. A empresa também detalhou que, em média, durante a semana, os carros da frota da empresa passam aproximadamente 70 vezes no departamento de manutenção em decorrência de quebras causadas pelas condições do pavimento asfáltico. Isto significa ...