Vida Urbana Metrobus é condenada a pagar indenização a passageiro que caiu sob ônibus em terminal, em Goiânia Pedreiro foi empurrado de plataforma durante tumulto para embarque. Empresa diz que "irá tomar as devidas medidas legais" com relação à decisão

Atualizado às 18h10 A Metrobus Transporte Coletivo S/A foi condenada a pagar indenização de R$ 25 mil por danos morais a um passageiro que caiu debaixo de um ônibus em movimento, no Terminal Novo Mundo, no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia, em 3 de agosto de 2002. Na ocasião, segundo consta nos autos, o pedreiro Mauro Ribeiro de Oliveira aguardava a chegada do ...