Cidades Metralhadora apreendida é um 'canhão' capaz de partir um veículo ao meio Desenhada em 1919 e em produção regular nos EUA há 85 anos, a arma é usada em cerca de 120 Forças Armadas

A metralhadora apreendida nesta quarta-feira, 19, no Rio, é um "canhão", capaz de cortar um carro blindado ao meio. Foi o que ocorreu 2016, quando foi usada na guerra do tráfico na fronteira com o Paraguai. Na noite de 15 de junho, Jorge Rafaat, o chefão de uma facção binacional do eixo Pedro Juan Caballero-Ponta Porã, foi assassinado a tiros. Ele viajava em um utilitário H...