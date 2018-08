Cidades Meteorologia prevê chuva para Goiás durante a noite desta sexta-feira (17) A vinda de uma frente fria deve proporcionar pancadas ; veja quais regiões devem ser agraciadas

Há previsão de pancadas de chuva isoladas para as regiões Centro-Leste e Norte de Goiás nesta sexta-feira (17), devido a uma frente fria vinda da Região Sul e que tem avançado pelo Estado, segundo as informações do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo). Existe, inclusive, a possibilidade de precipitação em Goiânia para hoje. No site d...