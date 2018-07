Chegando ao final o prazo previsto pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) para a instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica em 643 faixas da capital, apenas 50% da meta foi cumprida. A estimativa era que todos os equipamentos estivessem funcionando até o final deste mês, mas apenas 274 operam. Ontem, o titular da pasta, Fernando Santana, anunciou o funcionamento de 21 novos fotossensores que vão monitorar 44 faixas (confira quadro) e afirmou que os demais dispositivos estarão em funcionamento até o final deste ano.

Os locais estão em fase de teste desde a última sexta-feira (20) e as infrações começarão a serem registradas na próxima dia segunda-feira. Agora, já são 318 equipamentos em funcionamento na capital e a expectativa é que cheguem a 643 até o final do ano. De acordo com o secretário Fernando Santana, a fiscalização está sendo pulverizada pela cidade e os dispositivos irão registrar infrações como: avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade, avanço na faixa de pedestre, conversão proibida, e a invasão na faixa preferencial dos ônibus, onde existir.

No total, são 11 novos bairros contemplados: Santa Genoveva, Leste Vila Nova, Centro, Setor Oeste, Setor Sul, Setor Pedro Ludovico, Jardim América, Parque Amazônia, Bairro Ipiranga, Jardim Planalto e Residencial Privê Norte. “Nada impede, entretanto, que alguns pontos sejam modificados. Desde a licitação identificamos alguns locais que não possuem mais a necessidade de instalação e outros que hoje necessitam”, completou o titular da SMT, Fernando Santana. A SMT afirmou ainda que, para entregar a fiscalização nas 643 faixas até o final de 2018, cerca de 50 novos pontos devem ser anunciados a cada 10 ou 15 dias.

De acordo Santana, o processo começou com a escolha dos locais depois de um estudo realizado pela equipe de engenharia de trânsito da SMT que levou em consideração o fluxo de veículos e o número de acidentes. Antes de entrarem em operação, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro - GO) realiza a aferição para saber se o equipamento está funcionando com normalidade.

Aferição

Santana afirma que, no total, 500 faixas já estão com a estrutura instalada, mas apenas em 318 os fotossensores operam. A responsabilidade, segundo o secretário, é do Inmetro Goiás, que realiza o atendimento de toda a Região Centro-Oeste, e que estaria com equipe insuficiente. O órgão desmente a informação e afirma que todas as solicitações foram atendidas dentro da normalidade e pontualidade. Além disso, ressalta que verificou 407 faixas nas vias de Goiânia após solicitação da empresa Eliseu Kopp & Cia Ltda e que não existe nenhuma demanda pendente de fiscalização inicial para liberação de funcionamento.

De acordo com o Inmetro Goiás, após a emissão de certificados liberando a operação dos radares, a empresa Eliseu KOPP (que presta os serviços à prefeitura), solicitou alterações de endereços e reimpressão de certificados de várias faixas já aprovadas e certificadas pelo Inmetro. Esse pedido não teria, entretanto, nenhuma relação com as verificações já realizadas, mas se trata de questões internas da empresa e da SMT.