Cidades Mesmo sem metas cumpridas, contrato com OS que administra Credeq em Aparecida de Goiânia é renovado Segundo aditivo prevê pagamento de R$ 28 milhões à Organização Social Comunidade Luz da Vida. O primeiro previa rescisão caso objetivo não fosse alcançado

Apesar de as metas estipuladas em contrato não terem sido batidas desde o início do funcionamento do Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química de Aparecida de Goiânia (Credeq Professor Jamil Issy), o contrato de gestão com a organização social Comunidade Luz da Vida foi renovado por mais um ano, com um valor total estimado de R$ 28,5 milhões. O...