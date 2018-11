Cidades Mesmo quem teve 1ª fase do Enem cancelada deve fazer provas no domingo Em 2018, a reaplicação será nos dias 11 e 12 de dezembro

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tiveram a aplicação da prova cancelada por falta de energia elétrica no último domingo (4) devem fazer o exame neste domingo (11). A orientação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esses estudantes terão direito a reaplicação apenas das provas do primeiro dia. Dois locais...