Cidades Mesmo após acordo, Goiás têm 59 pontos de interdição nas rodovias devido à greve dos caminhoneiros Categoria é contra o aumento do diesel mesmo depois da decisão do Governo Federal em suspender a paralisação

Atualizada às 11h29. Apesar de acordo com o governo, até a manhã desta sexta-feira (25), 59 pontos em estradas goianas seguiam interditados por caminhoneiros contrário ao aumento do diesel. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que pelo menos 31 trechos das rodovias estaduais estão bloqueados. Já nas rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária Fe...