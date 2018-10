Uma farmacêutica de 24 anos, que era mesária no Colégio Sesi do Jardim Planalto, em Goiânia, foi detida por policiais militares por estar usando um broche com os dizeres “ele não”, em referência ao movimento contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Os policiais conduziram a mulher para o 1º Distrito Policial, no Setor Central, onde ela foi ouvida em audiência por um juiz eleitoral de plantão e liberada. Ela diz que não foi orientada sobre o veto de usar o adereço.

Em depoimento, a mesária informou que por volta das 11h30, policiais entraram na seção em que ela estava trabalhando e disseram que ela estaria cometendo um crime eleitoral. Eles teriam sido informados por denúncia anônima. A farmacêutica disse que não participou de curso de formação de mesária e que não foi informada pelo presidente da seção sobre a proibição.

Durante a audiência, o promotor de Justiça Eleitoral, Christiano mota e Silva, defende que a conduta da mesária viola a lei eleitoral, que proíbe aos mesários o “uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato”.

No entanto, o promotor também defende que a conduta correta dos policiais deveria ser a de comunicar o presidente da mesa, que ao verificar o descumprimento da lei, afastaria a mesária e registraria o caso em ata para futuro procedimento administrativo.

“Descabe, em casos que tais, o implemento da prisão em flagrante ou, como se verifica na espécie, a condução, manifestamente coercitiva, da mesária”, diz trecho do termo de audiência.

O juiz eleitoral de plantão, Adegmar José Ferreira, concordou com a argumentação do promotor e o caso foi arquivado em âmbito criminal. “Aquele ambiente eleitoral é para que o eleitor tenha a maior tranquilidade para votar. Supostamente alguém deve ter chamado a polícia, só que isso não justifica a pessoa ser presa naquela situação”, afirma o juiz.

Outro caso

Mais cedo, uma mulher de 64 anos foi detida no Colégio Padre Pelágio, no Setor São José, em Goiânia, por boca de urna. Ela foi flagrada com uma sacola cheia de santinhos de um candidato. Durante audiência no 1º DP, a idosa admitiu ter entregado três santinhos e foi liberada sob determinação de que terá que prestar serviço comunitário.

Após a audiência foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e ela terá um prazo de dez dias para se apresentar na Central de Penas Alternativas (CPA), onde será decidido o local onde ela deve cumprir a penalidade.

Nesse domingo de eleição, suspeitos de crimes de menor potencial ofensivo, com pena inferior a dois anos, são encaminhados para o 1º DP. Já em casos de maior gravidade, o suspeito é levado para a Superintendência da Polícia Federal, no Setor Pedro Ludovico.