Cidades 'Mensagem de paz tem mais força do que a de raiva', diz Malala em SP Malala contou que veio ao Brasil para "achar meios" de garantir educação para 1,5 milhão de meninas no País que estão fora da escola

Sorrindo nervosa e ajeitando os cabelos com as mãos, Islaine Medeiros, de 17 anos, ainda não acreditava que tinha conseguido falar sobre a vida na sua escola para um de seus maiores ídolos. Enquanto esperava na fila para tirar uma foto com aquela que chama de "inspiração", a menina de Alagoinhas (BA) perguntava se alguém também havia filmado o encontro. A "inspiração...