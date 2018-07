Cidades Menos de 50% dos municípios goianos atingiram meta de vacinação contra polio e sarampo em 2017 Secretaria promove oficina de preparação de profissionais da Saúde para a campanha de imunização que começa no dia 6 de agosto

A Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) divulgou nesta segunda-feira (23) dados do Sistema Único de Saúde (SUS) que apontam que apenas 49,59% dos municípios goianos atingiram a meta de 90% de imunização do público alvo da campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo em 2017. Dados que acompanham a vacinação no estado desde 2012 mostram que os...