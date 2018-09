Cidades Adolescente embriagado que provocou acidente que matou dona de casa em Rio Verde é apreendido Polícia Civil afirma que rapaz de 17 anos confessou ter saído de casa escondido com o carro do irmão após ele dormir

O adolescente de 17 anos acusado de dirigir embriagado e provocar o acidente de trânsito que matou a dona de casa Neuraci Maciel, de 43 anos, em Rio Verde, no Sudoeste goiano, no último dia 23 de setembro, foi apreendido nesta quinta-feira (27). Colocado em uma cela separada na delegacia do município, o adolescente afirmou à Polícia Civil que pegou o carro do irm...