Cidades Menino de 9 anos morre após ser picado por escorpião; essa é a nona morte em 2018 É a segunda morte seguida de criança por acidente com esse aracnídeo em dois dias na mesma região

Um menino de 9 anos morreu neste domingo, 25, após ser picado por um escorpião enquanto dormia, em Araçatuba, cidade do interior de São Paulo. É a segunda morte seguida de criança por acidente com esse aracnídeo em dois dias na mesma região. No sábado, 24, uma menina da mesma idade morreu em Bariri, após receber uma picada. Desde o início do ano, nove crianças morreram n...