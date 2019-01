Vida Urbana Menino de 8 anos que brincava com arma carregada dispara e mata outra criança A vítima, de 4 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital

Duas crianças brincavam com uma arma quando um tiro acidental matou um deles. O caso foi registrado nessa terça-feira (1) no município de São Vicente Ferrer, interior do Maranhão. Sem saber que brincava com uma espingarda carregada, um menino de oito anos apontou e disparou na direção da boca do amigo, de 4 anos. Baleada, a criança chegou a ser socor...