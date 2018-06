Cidades Menino de 6 anos reage a assalto e chuta ladrão ao ver pai feito refém; veja vídeo 🎥 A criança deu tapas e chutes no bandido e gritava: “Solta o meu pai, solta o meu pai!”

Na tarde do último sábado (2), uma criança de seis anos enfrentou ladrões que faziam seu pai de refém durante um assalto em Paranavaí, interior do Paraná. Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança do mercado. Nas imagens é possível ver três homens chegando de repente, rendendo o dono do estabelecimento e fazendo um cliente de refém. Enquanto os bandidos...