Vida Urbana Menino de 5 anos morre atropelado pela avó em Niquelândia Corpo da criança foi enterrado depois de ser levado por um cortejo sobre um caminhão do Corpo de Bombeiros

Isaac Augusto Nunes de Oliveira, de 5 anos, morreu após ser atropelado acidentalmente pela avó na garagem de casa, em Niquelândia, no norte de Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), o menino ficou ferido depois que a avó perdeu o controle do carro e bateu no portão da casa, onde o menino estava brincando na manhã de sábado (15). "As informações que temos é...