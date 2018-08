Cidades Menino de 5 anos é resgatado de cisterna em Luziânia Familiares viram o momento da queda e acionaram o Corpo de Bombeiros

Um menino de 5 anos foi resgatado após cair dentro de uma cisterna seca, na tarde desta segunda-feira (20), no Parque Santa Fé, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo o Corpo de Bombeiros, familiares da criança viram o momento da queda e acionaram a corporação. A criança sofreu escoriações e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Ainda de aco...